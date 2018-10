%%%D&AD Impact Awards: vier Pencil für Deutschland%%%



Am Dienstag-Abend (2. Okt. 2018) wurden die D&AD Impact Awards in New York vergeben. Insgesamt 76 Pencil wechselten den Besitzer - vier Pencil gingen an Arbeiten aus Deutschland. Die D&AD Impact Awards zeichnen Arbeiten aus, die einen sozialen Einfluss haben oder die Zukunft verbessern.





DDB Germany bekam einen Graphite Pencil für "The Uncensored Playlist" in Civic Engagement für Reporter ohne Grenzen. Serviceplan holte gleich drei Wood Pencil für "Dot Mini. The First Smart media Device for the Visually Impaired" für Dot Incorporation. Die Gemeinschafts-Arbeit von Serviceplan Deutschland und Serviceplan Südkorea bekam je einen Pencil in Community & Interaction, Education und Health & Wellness.







Insgesamt wurden zwei Black Pencil, acht White Pencil, 17 Graphite Pencil und 49 Wood Pencil verliehen. Marcel Paris und Host/Havas bekamen je einen Black Pencil. Host/Havas wurde mit dem höchsten Preis, dem D&AD Impcat Award für "Palau Pledge" für Palau Legacy Project in Enviromental Sustainabiliy ausgezeichnet. Den zweiten Black Pencil nimmt Marcel Paris für "Black Supermarket" für Carrefour in Responsible Retail mit nach Hause.