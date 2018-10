%%%Interpublic-Acxiom-Deal vollzogen%%%



Bereits Anfang Juli 2018 berichtete new business über den bevorstehenden Deal zwischen der US-Agentur-Holding Interpublic Group (IPG) und Big-Data-Spezialisten Acxiom LLC (früher bekannt unter Acxiom Marketing Solutions) für beachtliche zwei Milliarden US-Dollar. Nun ist dieser Deal vollzogen. Acxiom wird als eigenständige Einheit innerhalb IPG fungieren und der Marken-Name Acxiom wird damit Teil des Portfolios von Interpublic. Der Big-Data-Spezialist bringt Know-How in den Bereichen Identity, Data, Integration und Data Stewardship mit.





Dennis Self und Rick Erwin werden weiterhin als Co-Presidents bei Acxiom arbeiten und eng mit Arun Kumar, Chief Data & Marketing Technology Officer bei IPG, zusammen arbeiten. Axciom behält seinen Stammsitz in Conway, Arkansas/USA. Die IPG-Zentrale befindet sich in New York.