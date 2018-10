Das internationale Consulting-Konglomerat Bruin Sports Capital übernimmt Soulsight, eine Agentur für Strategic Branding, Design und Kreation mit Stammsitz in Chicago.



Dies ist der zweite große Deal für Bruin in den letzten Monaten. Im Juli 2018 übernahm die Tochter-Agentur Engine Shop den Sponsorship Conference Organizer IEG von der WPP-Tochter GroupM sowie die Sport-Marketing Consultancy ESP Properties. In 2015 investierte die Agentur-Holding WPP rund 250 Milllionen US-Dollar in Bruin.