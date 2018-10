%%%Initiative und AIDA Cruises legen gemeinsam ab%%%



Initiative verantwortet ab Anfang Dezember 2018 den Media-Etat von AIDA Cruises (Foto: AIDA Cruises)

Die Hamburger Agentur Initiative wird ab dem 1. Dezember 2018 den deutschen Media-Etat des Kreuzfahrtunternehmens AIDA Cruises betreuen. Die Hanseaten sind damit für Strategie und Planung sowie den gesamten Media-Einkauf in Deutschland zuständig. Das Agentur-Team um CEO Christian Scholz setzte sich in einem Pitch durch, der im April 2018 startete.

"Initiative überzeugte uns mit einer integrierten Strategie der klassischen und digitalen Kommunikation, die konsequent aus den unterschiedlichen Zielgruppen heraus gedacht war", erläutert Gerlinde Leichtfried-Dehn, SVP Marketing & E-Commerce. "Von diesem konsequent datenbasierten und kundenzentrierten Ansatz erhoffen wir uns, zum einen neue Zielgruppen zu erschließen, zum anderen unseren Stammgästen immer wieder aufs Neue Lust auf ein unvergessliches Abenteuer auf einem unserer Schiffe zu machen."



Die Zusammenarbeit wird mit der für AIDA Cruises wichtigsten Kampagne starten: der Jahresauftaktkampagne 2019. Ziel der Maßnahmen ist, Kreuzfahrten als Urlaubsform so zu positionieren, dass sie den zunehmend individualisierten Ansprüchen der Reisenden entsprechen.



"Wir wollen neue Kunden für die Angebote von AIDA begeistern", sagt Client Service Director Cornelia Brucker, deren Team strategisch die klassischen und digitalen Kanäle betreuen wird. "Kreuzfahrten sind eine wundervolle Art, die schönste Zeit des Jahres zu verbringen. Das wollen wir noch stärker herausstellen und Menschen möglichst früh in ihrer Urlaubsplanung mit individuell relevanten Botschaften ansprechen, um sie an Urlaub auf einem der AIDA Schiffe heranzuführen."



Aktuell hat AIDA Cruises 13 Kreuzfahrtschiffe im Einsatz. Neuester Zugang in der AIDA-Flotte ist die AIDAnova. Es ist das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das mit emissionsarmem Flüssiggas (LNG) betrieben werden kann. Bis 2023 sollen zwei weitere AIDA Schiffe dieser neuen Generation in der Meyer Werft in Papenburg gefertigt werden.