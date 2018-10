%%%Strategy Corner: So können Marken in das digitale Mindset der Menschen gelangen %%%

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren, einkaufen und arbeiten. Sie verändert vielmehr uns Menschen selbst, unser Denken, unser Fühlen und unsere Haltung zum Leben. Ein Gastbeitrag von Anja Schüling, Leitung Strategie bei Freunde des Hauses in Hamburg, und Coach.



Der französische Philosoph Michel Serres spricht von "einer neuen Spezies Mensch", die die Digitalisierung hervorbringt. "Sie erkennen, verarbeiten, synthetisieren anders als wir. Sie haben nicht mehr den gleichen Kopf", schreibt Serres. Für Marken und Unternehmen ist es wichtig, diese fundamentalen Veränderungen zu verstehen. Nur so können sie auch zukünftig eine relevante Rolle im Leben der Menschen einnehmen und die Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, richtig nutzen.



Gerade in der Werbung sollten Marken statt der üblichen Werbeklischees zeitgemäße Vorbilder etablieren. Vorbilder, die Ideen für neue Lebens- und Wertekonzepte geben und Mut machen, für seinen eigenen Lebensentwurf einzustehen. Wie der Film "Unlimited Courage" von Nike: Hier zeigt Chris Mosier, wie er als erster Transgender-Athlet im US-amerikanischen Olympiateam traditionelle Rollenbilder überwindet.



Digitalisierung bedeutet permanente Veränderung. Menschen, Marken und Unternehmen müssen sich immer wieder hinterfragen. Alle Beteiligten sollten den Mut haben, Neues auszuprobieren, um die Chancen der Digitalisierung optimal für sich zu nutzen.



Dazu gibt es fünf To-dos für Marken:



1. Individualität und Gemeinschaft ermöglichen.

2. Echtes menschliches Interesse zeigen.

3. Den Machern mehr Macht geben.

4. Partizipation auf ganzer Linie ermöglichen.

5. Richtungsweisende 'Role Models' etablieren.



Wie diese To-dos im Detail genutzt werden können und was zu beachten gilt, lesen Sie in der vollen Artikelversion in der aktuellen Ausgabe 40 von new business. Zur Heftbestellung geht es hier.