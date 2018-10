%%%Yours Truly und Persil engagieren sich für's Vorlesen%%%



Persil und Yours Truly engagieren Influencer zum Vorlesen (Foto: Persil)

Die Hamburger Agentur Yours Truly und die Waschmittel-Marke Persil aus dem Hause Henkel haben sich für die 'Unser Bestes'-Promotion zum Jahresende etwas Besonderes ausgedacht: Die Kunden, die sich am PoS für den Kauf von zwei Persil-Produkten mit jeweils 18 oder 20 Waschladungen entscheiden, bekommen ein Kinderbuch geschenkt. Es heißt "Weißt du, was das Beste ist?" und wurde in Zusammenarbeit mit den drei Familien-Influencern Johanna @pinkepanki, Toni @twoandahalfunicorn und Micha @how.cool.is.dad sowie Illustratorin Elsa Klever entwickelt. Darin enthalten sind Geschichten, die Kindern und Eltern Lust am Lesen machen sollen, denn laut einer Studie lesen viele Eltern ihren Kindern zu wenig und zu spät vor.



"Hier kann sich Persil als Familienmarke emotional stark engagieren und wir haben mit dieser Aktion einen Weg gewählt, der Familien wirkliche, gemeinsame Momente beschert", beschreibt Birgit Vernunft, Creative Strategist bei Yours Truly.



Die Aktion wird mit einem TV-Spot beworben. Ab Oktober 2018 sind die Bücher im teilnehmenden Handel erhältlich. Pro überreichtem Kinderbuch spendet Persil einen Euro an die Organisation Mentor e.V., der sich für die Förderung des Lesenlernens von Kindern einsetzt.



Yours Truly hatte bereits im Juni 2018 eine Fußball-Kampagne mit Influencern für Persil umgesetzt. Die Agentur wurde 1998 unter dem Namen Neteye gegründet. Heute arbeitet das über 60-köpfige Team unter Leitung der Geschäftsführer Björne Vernunft, Meik Vogler und Tobias Hildebrand für Kunden wie Jack Daniels, Nivea, Leica, Tui Cruises und die Targo Bank.