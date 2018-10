%%%Merz wählt Pink Carrots als Leadagentur für EMEA%%%

Pink Carrots hat mit Merz Pharmaceuticals, Frankfurt, einen neuen Kunden im Bereich der Regional Products und OTC/X-Arzneimittel gewonnen. Die inhabergeführte Kommunikationsagentur aus Frankfurt sicherte sich den Etat für den EMEA-Auftritt für das Distributionspartnergeschäft im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens. Das Mandat umfasst die operative Begleitung von Hepa-Merz, Contractubex, Pantogar, PK-Merz und den internationalen Auftritt von Merz Spezial und tetesept sowohl digital als auch offline.

Auf Agenturseite liegt die Leitung des neuen Etats bei Client Service Director Frances Schindler, 53, und ihrem Team. Schindler wechselte im April 2018 von Leo Burnett zu Pink Carrots, wo sie zuvor in verschiedenen Märkten wie Deutschland, Russland, Ukraine und der Türkei multinationale Konzern-Kunden betreut hat, unter anderem Philip Morris, Kellogg’s und Procter & Gamble.