%%%London International Awards 2018: Schon 55 Shortlist-Plätze für Deutschland%%%



Die London International Awards (LIA) haben die Shortlist-Plätze für sieben der insgesamt 23 Kategorien bekannt geben. Unter die Finalisten für die Kategorien Music & Sound, Digital, Branded Entertainment, Health & Wellness, Production & Post-Produrction, TV/Cinema/Online Film sowie Music Video sind auch 55 Arbeiten aus Deutschland.





Jung von Matt sichert sich zehn Chancen auf eine LIA-Statue und liegt damit derzeit auf Platz eins unter den deutschen LIA-Finalisten. Sechs davon für den Kunden EDEKA mit den beiden Kampagnen "The Most German Supermarket" und "Christmas 2117". "The Most German Supermarket" hat Medaillen-Chancen in Digital und Branded Entertainment und "Christas 2117" in Production & Post-Production, Die Netto-Kampagne "Easter Surprise" landet je zweimal mal auf der Shortlist Digital und Production & Post-Production. Das das Schweizer Büro Jung von Matt/Limmat in Zürich ist mit zwei Nominierungen für "Friendly Photogrpphy Ban" für Graubünden Ferien (Kategorie Digital) im Rennen um Metal.







Auf Platz zwei steht Serviceplan mit sieben Nominierungen - fünf mal in Digital und zwei in Health & Wellness. "Adoptify" für Adoptify sichert sich zwei Shortlist-Plätze. "Say it with Sky" für Sky, "Featuring Alexa" für Too Many T's und die Kooperationsarbeit mit Produktions-Tochter Plan.Net "Scars of Democracy" sind je einmal nominiert. In Health & Wellness holt die Kooperationsarbeit von Serviceplan Deutschland und Serviceplan Südkorea für "Dot Mini. The first Smart Media Device for Visually Impaired" zwei Shortlist-Plätze.







DDB landet auf Platz drei mit sechs Nominierungen für "The Unsensored Playlist" für Reporters without Boarders in Music & Sound, Digital und Branded Entertainment. Die Berliner Film-Production ANORAK Film und die Hamburg-Agentur Grabarz & Partner sichern sich je vier Chancen auf eine Medaille. ANORAK viermal für "The Faith of a Few" für BMW Group MINI und Grabarz und Partner dreimal für den Kunden Burger King und einmal für Driver Assistent System.

Weitere LIA-Finalisten sind: