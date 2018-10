%%%Hyundai: Pitch Marketing Group betreut das Fußball-Sponsorship %%%

Die Pitch Marketing Group mit Zentrale in London hat sich im Wettbewerb um den Sponsorship-Programm-Etat für die europäischen Fußball-Vereine durchgesetzt, bei denen der südkoreanische Auto-Konzern Hyundai als Sponsor aktiv ist.







Seit Beginn der Saison 2018/19 ist Hyundai mit Hertha BSC, Chelsea FC, AS Roma und Atletico de Madrid neue Sponsoring-Verträge abgeschlossen und den Vertrag mit dem französischen Club Olympique Lyonnais verlängert. Pitch Marketing Group kümmert im Auftrag von Hyundai um die Strategie und Kreation von Marketing-Activation-Kampagnen im europäischen Raum.





Die "For the Fans"-Kampagne soll die fünf Vereine zusammenbringen und einen Fan-First-Approach starten. Die Agentur ist in jedem Markt für den Launch der Sponsorship-Aktivitäten zuständig und soll die Fans in den Mittelpunkt der Kampagne stellen. Pitch Production, die Production-Einheit der Agentur, hat dafür eine Reihe von Visual Assets mit LED perimeter adivertising für Social- und Digital-Media entwickelt.