Julie Kang, Serviceplan: 'Das kreative Umfeld in Korea wird dynamischer'

Internationale Wettbewerbe inspirieren und zeigen, wie kreativ es in anderen Ländern zugeht. Die neue new business-Serie 'Grenzenlose Kreativität' wirft einen Blick über den Tellerrand. Was zum Beispiel in Südkorea funktioniert, erläutert Julie Kang, CEO bei Serviceplan Korea.

new business: Was zeichnet eine erfolgreiche Kampagne in Ihrem Markt aus?

Julie Kang: Heutzutage sind Werbespots mit gutem Storytelling auf dem Vormarsch, die viral gehen können, ohne dass dafür viele bezahlte Medien eingesetzt werden müssen. Das koreanische Werbeumfeld wurde lange Zeit von TV-Werbespots mit Prominenten dominiert. Mit dem Aufkommen der digitalen Medien verändert sich das jedoch allmählich.

nb: Was ist typisch für die koreanische Werbung?

Kang: Fernsehen und Celebrities. Bislang haben Fernsehkampagnen mit ATL-orientiertem Medienverhalten und mit Fokus auf Prominenten dominiert. Doch durch den jüngsten Aufschwung der digitalen und mobilen Medien ändert sich dieses Muster rasant. Viele digital orientierte Storytelling-Ads und SNS-orientierte Content-Marketinglösungen werden immer beliebter. Wenn es um digitale Medien geht, mit weniger Monopolen von Portalseiten, gehen wir davon aus, dass das kreative Umfeld in Korea dynamischer wird.

Welche Beispiele Julie Kang außerdem für gelungene Werbung in Korea nennt und welches die beliebtesten Kanäle sind, lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 40. Zur Heft-Bestellung geht es hier.