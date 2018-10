%%%Kolle Rebbe und Lufthansa wollen mit #SayYesToTheWorld erneut abheben%%%



Die neue Lufthansa-Kampagne wird den kulturellen Besonderheiten der jeweiligen Märkte angepasst (Foto: Lufthansa)

Vier Millionen Kontakte in den sozialen Medien und 1,5 Millionen Besucher auf der Webseite – das ist die Bilanz der '#LifeChangingPlaces'-Kampagne von Kolle Rebbe im Auftrag von Lufthansa. Nach dem Werbe-Flight im Februar 2018 folgt nun ein Nachfolger: Die Hamburger Agentur hebt dieses Mal die kulturellen Besonderheiten in den Märkten Deutschland, Frankreich, Italien, USA, Indien und China hervor.



Für jeden dieser Märkte sind eigene Versionen der Spots entstanden, die im TV, Kino und den sozialen Netzwerken ausgestrahlt werden. Flankierend kommen Motive in Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und auf Plakaten zum Einsatz. Darüber hinaus soll in den USA die App 'Watson Destination Explorer' den Nutzern mit Hilfe selbstlernender künstlicher Intelligenz individualisierte Reisetipps und Inspirationen geben. In China wurden 3D-Werbeflächen in Shanghai und Beijing aufgestellt. Die Installation 'Open Seats' in Mailand bietet Interessierten die Gelegenheit, per Augmented Reality in Reise-Erlebnisse einzutauchen.



Benita Struve, Leiterin Marketing-Kommunikation, erklärt: "All diese Maßnahmen machen deutlich, dass Lufthansa als moderne Premium-Marke eines wichtig ist: das JA zu neuen Wegen. Lufthansa öffnet Entdeckern die Welt."



Neben Kolle Rebbe zeichnen die Partneragenturen DDB, Elbind, Territory und die Mediaagentur Mindshare für die Kampagne verantwortlich. Die Filmproduktion liegt bei 27 Kilometer Entertainment, Regie führte Tatia Pilieva.