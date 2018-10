%%%Proximity Worldwide gewinnt Formel E-Kampagne von Porsche %%%

Die Network-Agentur Proximity Worldwide in Düsseldorf begrüßt Porsche als Neukunden. Für den Stuttgarter Autobauer kümmert sich die Agentur um Konzept und Umsetzung einer globalen Kampagne zum Einstieg in die Formel E. Die Entscheidung fiel nach einem mehrstufigen Pitch. Zum Erfolg beigetragen hatte die kreative Unterstützung durch die BBDO Group Germany-Network-Schwester BBDO Düsseldorf. Ein disziplinübergreifendes Team aus beiden Agenturen wird für das internationale Mandat von Porsche arbeiten.



Zu den Aufgaben von Proximity Worldwide gehört es, eine voll integrierte globale Kampagne zum Einstieg Porsches in die Formel E zu entwickeln und umzusetzen. Diese soll auf allen klassischen und digitalen Kanälen laufen.



Die Formel E ist eine globale Rennserie für Formelwagen mit Elektromotor, die an Austragungsorten wie Paris, Shanghai, Berlin oder New York stattfindet. Porsche wird im Laufe des Jahres 2019 in der Formel E an den Start gehen. Vorher will die Marke ihr erstes Elektro-Serienfahrzeug auf den Markt bringen.