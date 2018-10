%%%GSK gibt sein globales Media-Budget an Publicis Media%%%

Einer der größten Media-Pitches des Jahres 2018 ist entschieden: Der britische Pharma- und HealthCare-Konzern GlaxoSmithKline (GSK) wird künftig in Sachen Media mit Publicis Media zusammenarbeiten. GSK hatte im Mai 2018 zum Pitch um das globale Media-Paket eingeladen, das auf ca. 1,5 Milliarden Euro taxiert wird. Publicis Media hat sich gegen die Mitbewerber PHD (Omnicom-Holding), GroupM (WPP-Holding sowie Dentsu Aegis durchgesetzt. Den Pitch-Prozess organisierte die Beratung ID Comms, die neben dem Stammsitz London seit Juli 2018 auch noch ein Büro in New York unterhält.

Der Pitch um das GSK-Media-Budget soll stark "preis-getrieben" gewesen sein, ist aus dem Umfeld der Pitch-Teilnehmer zu hören. Mit der Entscheidung zugunsten von Publicis Media ist zudem eine Konsolidierung erfolgt. Bis dato war die Omnicom-Tochter PHD für die GSK-Media-Investitionen in Nordamerika zuständig, während sich die GroupM-Tochter MediaCom um das klassische Media-Budget in der Region EMEA (Europe, Middle East & Africa) kümmerte, für den Digital-Part zeichnete die MediaCom-Schwester Essence verantwortlich. In den Regionen Lateinamerika sowie Asia-Pacific war die GroupM-Tochter Mindshare zuständig.