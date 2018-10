%%%LIA 2018: sieben weitere Shortlist-Plätze für Deutschland %%%

Das internationale Kreativ-Festival London International Awards (LIA) hat nun auch die Shortlist für die Kategorie Radio & Audio bekannt geben. Unter diesen Finalisten sind auch sieben Arbeiten aus Deutschland. Damit umfasst die LIA-Shortlist 2018 nun insgesamt 62 Arbeiten von deutschen Agenturen.







DDB sicherte sich drei weitere Shortlist-Plätze für "The Unsensored Playlist" für Reporter ohne Grenzen. Diese Arbeit ist somit neunmal nominiert. Und DDB liegt mit insgesammt neun Nominierungen nun auf Platz zwei - zusammen mit der Serviceplan-Gruppe. Zu deren bereits sieben Shortlist-Platzierungen kamen zwei weitere für Adoptify in Radio & Audio hinzu.







Je eine Nominierung bekamen Philipp und Keuntje (PuK) und Ogilvy Germany. Philipp und Keunjte sicherte sich einen Chance auf eine Medaillie mit der Audi Genuine Parts-Kampagne und Ogilvy für "Adolf's Online Strategy" für Gesicht zeigen! An Association encouraging to stand against racism in German. Für Philipp und Keuntje ist dies die zweite Nominierung.