%%%Targobank und Brand Lounge geben in neuer Kampagne Rückenwind%%%

'Wir geben Rückenwind' – mit diesem Markenversprechen für Privat- und Geschäftskunden wirbt die Targobank in ihrer neuen Kampagne. Die Maßnahmen stammen von der Düsseldorfer Agentur Brand Lounge, die bereits 2015 die Marken-Kampagne unter dem Claim 'So geht Bank heute' für die Targobank umgesetzt hat. Das Herzstück der aktuellen Kampagne sind ein Image-Film und zwei TV-Spots. Flankierend kommen PoS-Plakate, Broschüren, Social Media-Maßnahmen und Flyer zum Einsatz.

Für die PoS- und Direktmarketing-Maßnahmen zeichnet WANT, Köln, verantwortlich. MediaPlus und Plan.Net kümmern sich um die Media-Planung und Social Media. Die Filmproduktion liegt bei e+p films, München.

"Der Image-Film zeigt in emotionalen Szenen unsere Art, mit Kunden umzugehen", erläutert Jürgen Lieberknecht, Vorstand Privatkunden der Targobank. Dabei stehen Aspekte wie Beratung auf Augenhöhe, positive Emotionen und das Gefühl des Weiterkommens im Fokus. Bei den TV-Spots werden die Produkte 'Wie für mich gemacht'-Kredit sowie das kostenlose Gehaltskonto der Targobank beworben.

Weiterer Bestandteil der Marken-Kampagne ist eine Weiterentwicklung des Marken-Designs, das in Zusammenarbeit mit der Berliner Marken-Agentur MetaDesign entstand. Unter anderem kommen eine zusätzliche Marken-Farbe, eine neue Schrift sowie mehr Variationen im Logo zum Einsatz. Lieberknecht: "Unsere Werbemittel bekommen ein frischeres, zeitgemäßes Layout, das uns klar vom Wettbewerb absetzt."

Targobank hatte 2010 ein Rebranding vorgenommen und gehört mittlerweile nach eigenen Angaben zu den Top 5-Bankmarken in Deutschland. "Dennoch müssen wir unser Markenkonzept weiterentwickeln", betont Jürgen Lieberknecht. Der 2010 eingeführte Claim 'So geht Bank heute' bleibt weiterhin gültig und gliedert sich in die neue Marken-Architektur ein.