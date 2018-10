%%%Clio 2018: Jung von Matt räumt Grand Prix ab%%%

19 Trophäen – das ist die Bilanz von Jung von Matt bei den diesjährigen Clio Awards. Die Hamburger Agentur war mit 18 Trophäen bereits vor der großen Preisverleihung der große Abräumer unter den deutschen Einreichern. Nun kommt zu den zwei Gold-, vier Silber- und zwölf Bronze-Auszeichnungen noch ein Grand Prix für 'The Most German Supermarket' (Kunde: Edeka) in der Sparte Out-of-Home hinzu.

Bei der Preisverleihung wurden zudem der Werbekunde des Jahres, Burger King, sowie die Agentur des Jahres, Ogilvy, und das Network des Jahres, BBDO, gekürt. Außerdem nahmen die weiteren deutschen Sieger ihre Preise in Empfang, darunter Kolle Rebbe, thjnk und die Studierenden der Werbefilmakademie Baden-Württemberg.