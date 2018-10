%%%LIA 2018: Noch vier Shortlist-Plätze für Deutschland%%%

Das internationale Kreativ-Festival London International Awards (LIA) hat die Finalisten für drei weitere Kategorien verkündet. In den Kategorien Medical, Health & Wellness Craft sowie Medical Craft konnten sich vier weitere deutsche Arbeiten eine Nominierung auf der Shortlist sichern. Insgesamt befinden sich nun 66 Arbeiten aus Deutschland unter den Finalisten.





Die Hamburger thjnk-Gruppe sicherte sich drei weitere Shortlist-Plätze für "Everyone is equal. No one is more equal." für Pro Infirmis in Health & Wellness Craft. Damit hat thjnk bisher sechs Medaillen-Chancen bei den London International Awards. Serviceplan bekam eine weitere Nominierung für "Dot Mini. The First Smart Media Device for the Visually Impaired" in Medical und teilt sich nun mit Jung von Matt den ersten Platz der deutschen Agenturen. Beide Agenturen warten bis dato mit je zehn Nominierungen auf.





Die Finalisten für Radio & Audio finden Sie hier





Alle bereits bekannt gegebenen Shortlist-Kandidaten finden Sie hier