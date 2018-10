%%%Edeka und Jung von Matt schieben neue Markenkampagne zum Jubiläumsjahr an%%%



Im neuen Edeka-Clip erläutert ein junger Mitarbeiter sein Wissen über die Kaki (Foto: Screenshot YouTube/Edeka)

Vor 111 Jahren mit 13 Einkaufsvereinen in Leipzig gestartet, hat Edeka heute 11.430 Märkte. Das Jubiläum begeht der Lebensmittel-Einzelhändler mit Zentrale in Hamburg mit einer neuen Markenkampagne aus der Feder vom ortsansässigen Stammbetreuer Jung von Matt. Im Fokus steht das Thema Beratungskompetenz der Mitarbeiter.

So stellt ein junger Edeka-Mitarbeiter in dem neuen TV-Spot 'Übung macht den Meister' sein Wissen über die Kaki mit einem Augenzwinkern unter Beweis. Der Spot ist ab sofort auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen. Online auf www.edeka.de erfahren Kunden von Edeka-Experten Tipps zu Themen wie Superfoods, gute Weine oder eine bewusste Ernährung. Weitere Informationen gibt es auch zum Thema Fleisch – von Tipps über die richtige Auswahl bis hin zu Ideen für die Zubereitung. Darüber hinaus sollen Rezepte und ein Saisonkalender zum Kochen mit saisonalen Produkten einladen. Digitale Kanäle wie Instagram, Facebook und YouTube verlängern die Kampagne. Durch PoS-Materialien zum Thema Waren- und Lebensmittelkunde ist die Kampagne auch in den Edeka-Märkten präsent. Abgerundet wird sie durch ein Gewinnspiel, bei dem es unter anderem einen Reisegutschein in Höhe von rund 10.000 Euro oder Städtetrips zu gewinnen gibt.