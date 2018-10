%%%Annual Multimedia Awards 2019: 26 x Gold und 87 x Silber%%%

Die Annual Multimedia Awards 2019 haben die Medaillen-Gewinner bekannt gegeben. Insgesamt wurden 26-mal Gold und 87-mal Silber überreicht sowie sechs Nachwuchs-Arbeiten geehrt.







Serviceplan landet mit sechsmal Gold auf Platz eins. Ausgezeichnet wurden die Arbeiten Tierschutzverein München, Too Many T's, IGFM e.V., Sky Deutschland, STROKE Art Fair sowie Strellson. Platz zwei teilen sich die Agenturen denkwerk, Kolle Rebbe und Publicis Pixelpark mit je dreimal Gold. denkwerk wird für Arbeiten MediaMarkt, Motel One und YOU Stiftung – Bildung für Kinder in Not ausgezeichnet. Kolle Rebbe kommt Gold für die Bundesagentur für Arbeit, die Deutsche Lufthansa und für Netflix. Publicis Pixelpark holt je einmal Gold für PUMA, Drugstore – Innovation and Marketing Platform sowie Lanserhof. Cheil Germany sichert sich mit zweimal Gold Platz fünf für SAS und Samsung. Weitere Gold-Gewinner sind:

Artifical Rome



bueroparallell

GREY

jäger & jäger

LOOP New Media

Netrual

Scholz & Volkmer

Unic

Die Nachwuchs-Träger 2019

Die Hochschule Hannover glänzt mit gleich zwei Gewinnern bei den Digital Talents – Kerry Bartels sowie einem achtköpfigen Team (Kristin Albrecht, Chiara Berckhahn, Marcel Dziewulski, Max Heinemann, Gesa Krieter, Jolin Masche, Andrea Nikol, Niclas Resch, Nils Schack, Annabell Schäfer). Weitere Nachwuchstalente sind: Maximilan Berndt von der Hochschule Osnabück, Max Wohlleber der Universität der Künste Berlin, Julia Ahrend von der Muthesius Kunsthochschule in Kiel sowie ein weiteres achtköpfiges Team (Johannes Lörz, Julian Schleier, Malte Heines, Annick Buhr, Jonathan Kopetzky, Tabea Edelkott, Julia Maier, Shannon Rogers) von der DHBW in Ravensburg.









Alle Gewinner der Annual Multimedia Awards finden Sie hier . Die Annual Multimedia Awards ehren seit 1996 die Lebendigkeit von digitaler Marken-Kommunikation.