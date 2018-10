%%%Ford gibt weltweiten Kreativ-Etat an BBDO %%%

Der Pitch um den globalen Kreativ-Etat des Auto-Konzerns Ford ist entschieden: Nach 75 Jahren verlieren die WPP-Töchter J Walter Thomson bzw. Young & Rubicom den kreativen Lead-Job. Ab 1. November 2018 übernimmt die Omnicom-Tochter BBDO die globalen kanalübergreifenden Kreativ-Aufgaben. Zu dem erfolgreichen BBDO-Pitch-Team gehörten auch die Digital-Experience-Agentur Organic sowie TLGG Consulting – beides BBDO-Töchter. TLGG steht für Torben, Lucy und die Gelbe Gefah – diese Agentur wurde 2008 in Berlin gegründet und 2015 von BBDO übernommen.









Der Review-Prozess, den Ford im April 2018 gestartet hat, organisierte der Pitch-Berater Flock Associates mit Stammsitz in London und einem weiteren Büro in New York. Der globale Ford-Etat bewegt sich Schätzungen zufolge zwischen 3 und 4 Millarden US-Dollar.

WPP bleiben als Agentur-Partner mit Ford im Geschäft und soll sich künftig um die Bereiche Media, Production, CRM sowie Digital kümmern. Auch die erst kürzlich engagierte Independent-Agentur Wieden + Kennedy bleibt an Board – für Special Projects und Innovations.Der Review-Prozess, den Ford im April 2018 gestartet hat, organisierte der Pitch-Berater Flock Associates mit Stammsitz in London und einem weiteren Büro in New York. Der globale Ford-Etat bewegt sich Schätzungen zufolge zwischen 3 und 4 Millarden US-Dollar.





Joy Falotico, Group Vice President und Chief Marketing Officer bei Ford, kommentiert den Pitch-Ausgang: "Ford already is one of the most recognized and respected brands in the world. In this pivotal moment of reinvention and transformation, we’re excited to partner with world-class creative agencies to unlock the full potential of the iconic Blue Oval."







BBDO Worldwide President und CEO Andrew Robertson, äußert sich in einer E-Mail: "Today is a big big day. We have a wonderful new brand to help build. I could not be more proud of the hundreds of people around the world who made this happen, or more grateful to Ford for their confidence in us."