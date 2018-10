%%%Berliner Senat und Hirschen setzen sich für das Stadtgrün ein%%%



Mehr Grün in der Hauptstadt: Der Berliner Senat und die Hirschen wollen für grüne Flächen in der Stadt sensibilisieren (Foto: Hirschen Group)

Passend zur aktuellen Nachrichtenlage hinsichtlich des Weltklimas und dem Erhalt von Wäldern haben der Berliner Senat und das Team Bürgerdialog der Hirschen Group die Kampagne 'Mein grünes Berlin' gestartet. Zum Einsatz kommen Werbemaßnahmen wie Plakate, Give-aways, Edgar Cards, Berliner Fenster, Influencer und ein Gewinnspiel. Auf den Werbemitteln sollen Headlines mit einem Augenzwinkern wie 'Im Humboldthain hatte ich mal Blümchensex' oder 'Meine Dehnübungen mache ich am liebsten im Mauerpark' für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Stadtgrün sorgen.

Anlass für die Kampagne ist der Gedanke, dass Berlin trotz Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, Wohnungsnot eine grüne Stadt bleiben soll. Dazu hat der Berliner Senat unter Federführung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die Erarbeitung einer 'Charta für das Berliner Stadtgrün' beschlossen, die in den nächsten Jahren als Selbstverpflichtung und Leitplanke für die grüne Stadtentwicklung dienen soll. Diese Charta wird bis Ende 2019 gemeinsam mit der Stadtgesellschaft (Verwaltung, Stakeholder, Bürgern) erarbeitet.

Das Team Bürgerdialog der Hirschen Group ist damit beauftragt, zum einen den Bürgerdialog für die Charta zu organisieren (dafür gibt es verschiedene Online- und Offline-Dialogformate, der erste große Online-Dialog startet am 12.10.18), zum anderen auch die Berliner zu informieren, dass es die Charta gibt, für welche Inhalte diese steht und zur Beteiligung zu animieren. So sind die Berliner dazu aufgerufen, unter dem #meingruenesberlin ihren grünen Lieblingsort in den sozialen Medien zu teilen. Alle Postings werden auf der Kampagnenseite auf einer Social Wall gesammelt: meingruenes.berlin.de