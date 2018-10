%%%Die Botschaft und BVG launchen Recruiting-Kampagne%%%



Die neue Recruiting-Kampagne der BVG richtet sich an Schüler, Eltern und junge Frauen (Foto: BVG)

Die Berliner Agentur Die Botschaft setzt für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine Kampagne zur Nachwuchs-Suche um. Unter dem Claim 'Ohne dich geht nichts' sollen ab dem 23. Oktober 2018 die ersten Motive in der Hauptstadt zu sehen sein. Die Kampagne wird über Plakatmotive, YouTube-Videos, Online-Banner und Streaming-Dienste zum Einsatz kommen. Darin werden die elf verschiedenen Berufsbilder der BVG präsentiert. Zielgruppe sind vor allem Schüler und Eltern sowie junge Frauen, die dazu animiert werden sollen, sich bei der BVG für einen der technisch geprägten Berufe zu bewerben.



"Noch zu wenige wissen, dass die BVG bereits mehrmals als exzellenter Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet wurde und jungen Menschen eine echte Perspektive für die Zukunft bietet", erzählt David Rollik, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der BVG. Tom Daske, Geschäftsführer Kreation & Strategie bei Die Botschaft, ergänzt: "Mit der neuen Kampagne 'Ohne dich geht nichts' trägt die BVG dem wachsenden Bedürfnis Rechnung, dass Menschen mit ihrer Berufsentscheidung immer mehr auch ihre Haltung dem Leben und der Gesellschaft gegenüber demonstrieren wollen. Denn die Entscheidung ist immer häufiger auch eine Image-Entscheidung."

Die BVG ist mit rund 14.600 Beschäftigten eines der größten Nahverkehrsunternehmen Europas. Jährlich werden ca. 150 Ausbildungsstellen für verschiedene Berufsfelder ausgeschrieben. Diese sollen nun mit der ganzheitlichen Kampagne beworben werden.



Die Botschaft ist seit 2017 Teil des BVG-Agenturpools. Die Kampagne gewann die Agentur in einem internen Pitch, der innerhalb des Pools ausgetragen wurde. Die 2006 gegründete Agentur hält zudem den Lead-Etat in der Unternehmenskommunikation der BVG. Tom Daske wird in der Agentur-Geschäftsführung von Klaus Rehm (Strategy/Consulting) unterstützt. Beide stehen einem Team von 50 Beschäftigten vor, das Kunden wie Amway, Irish Food Board, Henkel, Paypal und Pepsi betreut.