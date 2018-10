%%%Agentur-Gruppe Orca gründet Food-Spezialisten%%%

Vegan, Vegetarisch, Gourmet – der Food-Bereich hat als Identifikationsfaktor in den vergangenen Jahren einen immer größeren Stellenwert eingenommen. Und das hat Auswirkungen für das Marketing, die Kommunikation von heute: Die Berliner Agentur-Gruppe Orca hat daher mit Orca Food einen neuen Dienstleister für diesen Bereich aus der Taufe gehoben.



"Nie zuvor haben sich die Menschen so über Essen & Trinken und darüber, was und wo gegessen und getrunken wird, identifiziert wie heute. Food ist ein Mittel der Abgrenzung. Ein Statement. Eine Weltanschauung. Dieser Perspektivwechsel bedeutet auch neue Sichtweisen für die Kommunikation. Es gilt nicht mehr Verbraucher einfach abzufüttern, sondern Fans zu gewinnen und zu begeistern. On- wie offline", begründet Jan Ritter, Orca Campaign die Gründung von Orca Food.



Für Orca Food stößt der ehemalige Werber von Springer & Jacoby, Euro RSCG, Rempen & Partner, Young & Rubicam, Lowe und Inhaber von HB Communication Horst Becker als Gesellschafter zu den Orcas. "Ich freue mich total darüber, dass wir Horst für uns gewinnen konnten. Horst hat eine Riesen Kompetenz in Sachen Food-Kommunikation im Laufe der Jahre gesammelt. Wir kennen uns aus unserer Zeit bei Springer & Jacoby und haben da schon sehr gut und erfolgreich zusammengearbeitet", begeistert sich Ritter über den neuen Orca Becker.



Außerdem mit dabei: Christian Rach, der Sternekoch, Autor, Restauranttester und Mitglied des Kompetenzteams Orca Food. Als Experte bringt er seine gesamte Kompetenz zu den Themen Essen, Ernährung, Kochen und Gastronomie ein.



Die Orca-Gruppe vereint fünf inhabergeführte Agenturen und unterhält bundesweit Niederlassungen in Berlin, Bremen, Hamburg und München. Zu den Geschäftsfeldern des Agenturverbunds gehört neben Öffentlichkeitsarbeit (Orca Affairs und Orca van Loon) und Werbung (Orca Campaign) auch Kommunikationsberatung im Bereich Design, Lifestyle und Mode (Orca Selected). Über das Agenturnetzwerk IPREX, dem weltweit über 70 unabhängige PR-Agenturen angehören, ist Orca auch international vertreten