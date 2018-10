%%%LIA 2018: weitere 68 Shortlist-Plätze für Deutschland %%%

Das internationale Kreativ-Festival London International Awards (LIA) hat die Finalisten für die verbleibenden Kategorien bekannt gegeben. Die teilnehmenden Agenturen aus Deutschland konnten sich insgesamt 68 weitere Nominierungen in den Kategorien Ambient, Design, Integration, Non-Traditional, Package Design, Poster, Print, Social Influencer und The NEW sichern.







Jung von Matt holt 18 weitere Nominierungen - sieben davon für den Ticket-Schuh für den BVG x adidas in den Kategorien Design, Integration, The NEW und Non-Traditional. Die Edeka-Kampagne "The Most German Supermarket" hat vier weitere Chancen auf eine Medaille bekommen. Die Social-Bee-Kampagne "The Refugee Résumé" wurde dreimal nominiert und die Netto - Easter Surprise Kampagne ist zweimal nominiert. Je eine Nominierung gibt es für Kampagnen für die Kunden BMW und Die Techniker. Auch Jung von Matt/Limmat mit Sitz in Zürich sichert sich drei weitere Shortlist-Plätze für Samsung Galaxy S8 und Gaubünden Ferien.







Die Hamburger Agentur Grabarz & Partner glänzt mit elf neuen Shortlist-Plätzen. Alle elf Nominierungen gehen auf das Konto der Arbeit "Loving 'It'!" für Burger King. Mit zehn Nominierungen ist Serviceplan mit Arbeiten für Mini, Beck's, Sky, Fittle und Dot dabei. Die Berliner Agentur Heimat freut sich über sieben zusätzliche Nominierungen und thjnk hat noch sechs weitere Chancen auf einen LIA-Award.





Weitere Agenturen und ihre zusätzlichen Shortlist-Plätze aus der Schluss-Runde sind: