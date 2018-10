%%%LIA 2018: Deutschland geht mit 136 Shortlist-Plätzen auf Medaillen-Jagd %%%

Nun steht die gesamte Shortlist beim internationalen Kreativ-Festival London International Awards (LIA) 2018 fest. Mit insgesamt 136 Arbeiten gehen die Agenturen aus Deutschland in das Rennen um die LIA-Statuen.







Jung von Matt liegt mit 28 Nominierungen auf Platz eins der deutschen Agenturen. Davon zehn für den Kunden Edeka, sieben für den BVG, sechs für den Kunden Netto, drei für Social-Bee und je einen für Die Techniker und für BMW. Auf Platz zwei folgt Serviceplan mit 20 Shortlist-Plätzen – fünf für Dot, je vier für Beck's und Adoptify, je zwei für Sky und Mini sowie je einen für Too Many T's, Fittle und Scars of Democracy.

Die Hamburger Agentur Grabarz & Partner sichert sich mit 15 Nominierungen den dritten Platz unter den Agenturen aus Deutschland. Vierzehn der fünfzehn Nominierungen entfallen dabei auf "Loving 'It'!" für Burger King. Auf Platz vier steht DDB mit 14 Shortlist-Plätzen, zwölf davon für "The Unsensored Playlist" für Reporter ohne Grenzen. thjnk landet mit zwölf nominierten Arbeiten auf Platz fünf, darunter Arbeiten für Pro Infirmis, Herrmann's Manufaktur, Audi Connect, IKEA und Rewe. Und Heimat nimmt mit zehn Nominierungen Platz sechs ein.





Darüber hinaus befinden sich folgende Agenturen aus Deutschland auf der LIA-Shortlist 2018: