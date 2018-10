%%%Dentsu Aegis Network übernimmt B2B-Marktforschungsunternehmen%%%

Die britisch-japanische Werbe-Holding Dentsu Aegis Network übernimmt B2B International. Das B2B-Marktforschungsunternehmen wird Teil der globalen Full-Service-Agentur gyro, die ihr Aufgabenfeld im B2B-Marketing und hierzulande ein Büro in München hat. Die Akquisition wurde federführend von gyro UK durchgeführt. Der Zusammenschluss soll sich auch international positiv auf das gesamte globale Netzwerk auswirken. B2B International, zu deren Kunden in Großbritannien Unternehmen wie Wolseley, Yodel, Celesio und Kingspan zählen, behält seinen Hauptsitz in Großbritannien mit Büros in London und Manchester und operiert künftig als B2B International – a gyro company.

Neben dem Hauptsitz in Großbritannien hat B2B International Niederlassungen in Europa, den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum. Dort bietet B2B International seinen globalen Kunden maßgeschneiderte Marktforschungslösungen an. Dazu gehören 600 der weltweit größten Blue-Chip-Unternehmen wie Stanley Black & Decker, BASF, E.ON und Shell. Das Unternehmen hat global bereits mehr als 3.000 B2B-Marktforschungsprojekte umgesetzt und verfügt über branchenübergreifende Erfahrung.

gyro, 1981 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt weltweit über 17 Niederlassungen. Seit 2016 gehört gyro zum Dentsu Aegis Network. Zu den Kunden der Agentur zählen unter anderem HP, Danone, eBay und Google.

Claudia Leischner, Managing Director von gyro Deutschland, kommentiert: "Wir freuen uns, dass B2B International nun Teil unseres Agenturnetzwerkes ist. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach End-to-End-Marketing-Lösungen für B2B-Marken ergänzt B2B International als Marktforschungsunternehmen unser Spektrum ideal und stärkt damit unseren Fullservice-Ansatz. B2B International liefert wichtige Insights, wie Entscheider wirklich ticken und wie wir sie über außergewöhnliche kreative Lösungen noch gezielter ansprechen können."

Nick Hague, Gründer und CEO von B2B International, sagt: "Die rasanten Veränderungen in der Marketinglandschaft erfordern kreative Kommunikation auf hohem Niveau, die zum Erfolg von B2B-Kunden aus allen Branchen beiträgt. Wir glauben, dass unser Zusammenschluss genau dies erreichen kann. Wir verfügen nun über ein noch breiteres B2B-Angebot, das auf Markt Insights und Marktkenntnis basiert."

Ulrike Handel, CEO Dentsu Aegis Network Deutschland, fügt hinzu: „Der Zusammenschluss von gyro und B2B International wird die B2B-Marketing-Landschaft verändern. Wir schaffen gleichzeitig ein weltweit führendes Marketing-Netzwerk, das globalen Marken spezialisierte B2B Insights und Lösungen bietet. Ich freue mich, das Team von B2B International bei gyro und im Dentsu Aegis Network willkommen zu heißen."