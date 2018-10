%%%Dojo und nexible stellen den neuen König von Mallorca vor%%%



Das Video zeigt sich im 'Game of Thrones'-Stil

Die Berliner Agentur Dojo hat für das Düsseldorfer Auto-Versicherungsunternehmen nexible einen Kurzfilm umgesetzt. Darin übergibt der Schlagersänger und selbsternannte König von Mallorca Jürgen Drews seine Krone an den Nachtkönig, eine Figur aus der HBO-Serie 'Game of Thrones'. Neben der Fantasy-Serie wartet der Film zudem mit weiteren popkulturellen Referenzen auf. Für die Produktion zeichnet die Dojo-Unit Pretty Ugly Motion Pictures verantwortlich, als Kommunikations- und Event-Agentur ist Kruger Media, Berlin, tätig. Die ortsansässige Agentur von Welt betreut das Seeding des Videos.



Der Anbieter nexible ist seit einem Jahr am Markt und ist auf Autoversicherungen spezialisiert. Die Tarife sollen dabei nach eigenen Angaben so flexibel und transparent wie möglich sein, damit die Kunden sich so wenig wie möglich mit der Versicherung ausaneinandersetzen müssen. Diese Botschaft ist auch im Film zu entdecken: Er hat fast nichts mit Versicherung zu tun.



John-Paul Pieper, CEO von nexible, erläutert: "Von seiner Versicherung erwartet man einen fairen Preis und im Fall der Fälle den besten Schutz. Darüber hinaus möchte man sich so wenig, wie möglich damit beschäftigen und lieber Zeit für den nächsten Serien-Marathon haben."



Die Agentur Dojo wurde 2006 von Dominic Czaja und Joachim Bosse gegründet und betreut neben nexible Kunden wie Conrad, easyjet, Nike, Coca Cola, ebay Kleinanzeigen, Scrabble, Edeka, John Reed, Katjes und Mustafa's Gemüsekebap.