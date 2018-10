%%%Scholz & Friends lanciert Erstling für Fruchtzwerge Bio%%%



Im Kampagnenfilm stehen Eltern vor den alltäglichen Entscheidungen (Foto: Screenshot Danone)

Der französische Lebensmittelkonzern Danone mit hiesigem Sitz in Haar bei München führt erstmals eine Bio Produkt-Range ein. Den Anfang macht die Joghurtmarke Fruchtzwerge. Zum Start der Produkte gestaltet Scholz & Friends Hamburg eine Kampagne. Im Fokus steht ein 15-sekündiger TV-Spot, in dem der alltägliche Konflikt vieler Eltern zwischen verschiedenen Motiven thematisiert wird: Bio oder Spaß? Die neuen Fruchtzwerge sollen das Dilemma lösen – frei nach dem Claim: 'Vergiss das Entweder-Oder!' PoS- und Online-Maßnahmen begleiten die Kampagne.



Scholz & Friends setzt mit der Kampagne erstmals Maßnahmen für Danone mit Deutschland als Lead Market um. Bislang lag der Schwerpunkt in der Zusammenarbeit in der Aktivierung und Adaption globaler Kampagnen für die DACH-Region und Slowenien. Thomas Mathew, Creative Director Scholz & Friends sagt: "Mit unserer Kampagne unterstreichen wir auf charmante Art, dass ein Snack gutes Eltern-Gewissen und gute Kinder-Laune an einen Tisch bringen kann."



Auf Kundenseite zeichnen Judith Gonzalez-Sans als Marketing Director Dairy AIG und Sonja Prinz als Senior Brand Manager Kids verantwortlich. Die Filmproduktion liegt bei OTO Film, Regie führte Tomek Nowak. Als Media-Agentur ist Wavemaker für den Bereich TV zuständig, Explido für Online.



Scholz & Friends ist neben Hamburg auch in Berlin und Düsseldorf vertreten. Zu den Kunden der Agentur gehören unter anderem die DekaBank, Deutsche Bahn, F.A.Z., Siemens, Tchibo, Vodafone sowie zahlreiche Verbände und Bundesministerien.