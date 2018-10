%%%Telekom und metapeople setzen Zusammenarbeit fort %%%

Die Deutsche Telekom betraut die Duisburger Agentur metapeople mit ihrem Affiliate Marketing-Etat. Das Team um Managing Director Julius Ewig arbeitet bereits seit 2007 in diversen Digitalmarketing-Disziplinen mit der Telekom zusammen. In dieser Zeit haben Agentur und Unternehmen gemeinsam eine Basis für weiteres Wachstum im Online-Vertrieb geschaffen.



"Dank der engen Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und unseren Publishern konnten wir ein sehr effizientes Partnernetzwerk aufbauen", freut sich Ewig. "Dass uns die Telekom erneut das Vertrauen ausspricht, bestätigt unseren Ansatz, maximale Transparenz in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit zu stellen. Zugleich ist es für uns der Ansporn, unser Programm weiter zu optimieren, Innovationen voranzutreiben und dadurch neue Potenziale für unseren Kunden zu erschließen."



metapeople gehört zur internationalen Agentur-Gruppe Artefact (vormals NetBooster Gruppe) mit Sitz in Paris und zählt nach eigenen Angaben seit vielen Jahren zu den führenden deutschen Agenturen für Affiliate Marketing. Im Rahmen der jüngsten DMEXCO gewann die Agentur zudem den Awin Agency Award in der Kategorie Best Agency Performance. Der Award wird der Agentur verliehen, die mit ihren Partnerprogrammen die höchste Umsatzsteigerung erzielt hat.



Seit der Gründung 1999 ist metapeople international tätig – an mittlerweile 25 Standorten. Die Agentur betreut Kunden wie alltours, Axa, Deichmann, Europcar, Hertz, Lufthansa, Metro, Toys'R'Us und Wüstenrot.