Bibel TV startet erstmals Weihnachtskampagne



Bibel TV wirbt in der Weihnachtszeit für christliche Werte und sein Programm (Foto: obs/Bibel TV)

In den Supermärkten sind bereit seit Wochen die ersten Weihnachtsleckereien zu finden. Besinnlich wird es auch auf Bibel TV. Zum ersten Mal in seiner 16-jährigen Geschichte startet der christliche Sender zur Adventszeit eine medien- und generationsübergreifende Kampagne, in der der Sender für sein Weihnachtsprogramm, aber auch für eine Rückbesinnung auf die christlichen Wurzeln des Weihnachtsfestes mit dem Claim 'Es gibt Grund zum Feiern: Jesus kommt. Weihnachten. Auf Bibel TV" und "Rettung naht: Jesus kommt. Weihnachten. Auf Bibel TV' wirbt.

Verbindendes Element der einzelnen Kampagnenmotive sind verschiedene Liedzeilen aus dem Weihnachtslied 'Stille Nacht, heilige Nacht', das in diesem Jahr 200 Jahre alt wird. Die einzelnen Motive inszenieren Bedürfnisse und Erwartungen an, die Menschen jeden Alters mit dem Weihnachtsfest verbinden: Frieden, Entspannung, Geborgenheit in der Familie und bei Freunden. Gleichzeitig werden auch Lebenswirklichkeiten von Paaren, Familien und Singles in Szene gesetzt.

Die Kampagne soll Menschen jeden Alters emotional ansprechen und auf Bibel TV aufmerksam machen. Insgesamt sollen so 5 Millionen potenzielle Zuschauer erreicht werden. Geplant sind Großflächenplakate, Zeitungs- und Zeitschriftanzeigen sowie TV-Spots und Plakate in U- und S-Bahnen. Mit dem weiteren Claim 'Es gibt Grund zum Feiern: Jesus kommt. Weihnachten. Auf Bibel TV' wird eine Verbindung zu dem Sender Bibel TV hergestellt. Die Gestaltung sowie Schaltung der Maßnahmen lag bei Bibel TV selbst.