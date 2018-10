%%%Cheil und LandesEnergieAgentur Hessen babbeln für die Energiewende%%%



Im Kampagnenvideo "babbeln" zwei Steckdosen über Themen wie Windenergie und Solarstrom (Foto: Screenshot LEA)

'Hessen will's wissen' – unter diesem Motto setzt die Cheil Germany-Tochter Cheil PP:A aus Schwalbach am Taunus eine Kampagne für die LandesEnergieAgentur Hessen (LEA) um. Zudem unterzieht Cheil PP:A die Website einem Relaunch. Dort sollen die Themen Energiewende und Klimaschutz vereinfacht dargestellt und so der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch eine einfache und strukturierte Usability ist Bestandteil des Relaunchs. Cheil PP:A zeichnet für die Konzeption sowie die technische und gestalterische Umsetzung verantwortlich.



Die begleitende Kampagne zeigt in animierten Videos Steckdosen im Gespräch über Strom, Windenergie und Elektromobilität. Das "Gebabbel", wie es im hessischen heißt, stammt von dem hessischen Comedian-Duo Badesalz. Aktuell sind drei Videos verfügbar, weitere sind in Arbeit. Die Kampagnen-Microsite 'Hessen will's wissen' ist bereits seit Frühjahr 2018 auf www.hessen-wills-wissen.de online. Seitdem verzeichneten die Videos bereits über 250.000 Zugriffe.



Die LandesEnergieAgentur wurde 2017 durch die hessische Landesregierung gegründet und ist Wegbereiter der Energiewende und des Klimaschutzes in Hessen. Sie bündelt Förderangebote und Beratung zu den Themen Klimaschutz, Energieeffizienz, Energieeinsparung und erneuerbare Energien und versteht sich auch als Informationsplattform für Bürger sowie für Unternehmen und alle Arten von Organisationen in Hessen.



Cheil Germany beschäftigt an den Standorten Schwalbach am Taunus bei Frankfurt, Düsseldorf sowie Berlin über 280 Mitarbeiter und ist Teil der globalen Agentur-Gruppe Cheil Worldwide. In Deutschland stehen unter anderem Axel Springer, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, essence, Hankook, Jägermeister, Lufthansa, paydirekt, Samsungund Volksbanken Raiffeisenbanken auf der Kundenliste. Die Tochter Cheil PP:A ist spezialisiert auf die Zukunftsthemen Digitale Gesellschaft, Neue Mobilität, Umwelt-/Klimaschutz, Energie-/Agrarwende, Sport & Gesundheit für Kunden aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und NGOs. Zu den Kunden gehören das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Hessische Wirtschaftsministerium, Kommunale Spitzenverbände und United Nations Association of Germany.