%%%Otto und Jung von Matt/Saga gehen mit einem Schwein auf Sockensuche%%%



Das Sockenschwein ist der Start im neuen Kampagnenfilm für Otto (Foto: Otto)

Viele kennen es: Beim Ausräumen der Waschmaschine verschwinden Socken. Die Hamburger Agentur Jung von Matt/Saga lüftet das Mysterium um die fehlenden Kleidungsstücke in der neuesten Digital-Kampagne für den ortsansässigen Handelskonzern Otto. In einem Kurzfilm mit dem Titel 'Das Sockenschwein' wird im Stil einer Mockumentary (engl. für einen fiktionalen Dokumentarfilm) ein Kleinunternehmer begleitet, der daraus ein Geschäft entwickelt hat. Er behauptet, mithilfe seines Trüffelschweins die verschwundenen Socken seiner Kunden wiederzufinden – wofür er sich gut bezahlen lässt. Als die Menschen anfangen, neue Waschmaschinen bei Otto zu bestellen, gerät das Geschäftsmodell ins Wanken. Die Doku ist ab sofort auf YouTube und Facebook zu sehen. Gedreht wurde der Film in Weinorten Rödelsee und Iphofen bei Würzburg. Die Produktion liegt bei Bigfish, Hamburg, Regie führte Sven Werner Combé.



Bei Otto zeichnen Carolin von Karstedt als Abteilungsleiterin Online-Marketing, Digital Media & Advertising sowie Hannah Wolff als Online Marketing Manager verantwortlich. Ansprechpartner bei Jung von Matt/Saga sind Dörte Spengler-Ahrens (Chief Creative Officer), Florentin Hock (Group Creative Director), Markus Ölschläger (Senior Copywriter), Michael Wilde (Senior Art Director), Tim Brack (Art Director), Dennis Wendt (Producer), Stephan Giest (Managing Director), Franziska Cramer (Account Director), Jonathan Kierig (Senior Project Manager) und Jonas Wiechmann (ProjectManager) .