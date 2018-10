%%%thjnk München überzeugt Dallmayr%%%

In einem Agenturscreening der Münchner Alois Dallmayr KG konnte sich das ortsansässige Team der WPP-Agentur thjnk durchsetzen: Das Team um Beratungsgeschäftsführer Thomas Canzar und Kreativgeschäftsführerin Francisca Maass betreut künftig den Werbeetat der traditionsreichen Kaffeemarke.

thjnk habe nicht nur mit herausragender Kreation, sondern auch mit "einer sehr klaren und umfassenden Beratung" punkten können, sagt Ellen Ruthrof, Werbeleiterin bei Dallmayr, zur Agenturentscheidung.

"In einer immer komplexeren Welt gilt es, Marken ganzheitlich zu beraten – sowohl in Fragen der Positionierung und Führung, als auch entlang der kompletten Customer Journey bis ins Supermarktregal. Mit Dallmayr haben wir die Möglichkeit, diese Facette auszuspielen und freuen uns auf diese tolle Partnerschaft hier in München", erklärt Canzar.

Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit wird im November zu sehen sein. thjnk arbeitet derzeit an einer Kampagne, die TV, Kino, OOH, Print, Online sowie Social-Media-Kanäle umfassen wird.