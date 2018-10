%%%Ergo und Jung von Matt/saga lassen Patienten beim Zahnarzt singen%%%



Zahnarztpatenten gurgeln und atmen Beethovens Ode an die Freude für die Ergo Versicherung (Foto: Screenshot)

Die Düsseldorfer Ergo Versicherung bewirbt ab sofort ihre Zahnzusatzversicherung 'Privatpatient beim Zahnarzt'. Die Hamburger Agentur Jung von Matt/saga hat eigens dafür einen Song aus Gurgel- Atmungs- und anderen Geräuschen von Patienten in die Form von Beethovens 'Ode an die Freude' gebracht. Der zugehörige Clip ist in 20 Sekunden Länge im TV sowie auf Online-Kanälen zu sehen. Flankierend kommen Banner und Social Media-Maßnahmen auf Instagram zum Einsatz.

Bei der Ergo sind Stefan Fischer (Head of Strategic Marketing & Customer Communications), Ulrike Jochum (Group Head of Advertising and Corporate Design) und Wolfgang Schmidt (Senior Manager Marketing) für die Kampagne verantwortlich.

Ansprechpartner bei Jung von Matt/saga sind Dörte Spengler-Ahrens (Chief Creative Officer), Alex Schmid (Creative Director), Markus Ölschläger (Senior Copywriter), Tim Brack (Art Director), Dominique Nuszkowski (Copywriter), Mariella Riedel (Junior Art Director), Stephan Giest (Managing Director), Natalie Hoffmann (Client Service Director) und Lara Timm.

Jung von Matt/saga betreut Ergo seit dem vergangenen Jahr als im Bereich der Re-Positionierung und bei Sonderprojekten. Die Hanseaten folgten bei den Aufgaben auf den Ortswettbewerber Track.