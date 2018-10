%%%Blood und Seeberger machen Appetit auf Natur%%%

Zu Beginn des Jahres konnte sich die Kommunikationsagentur Blood Actvertising den Etat der Marke Seeberger sichern - nun präsentieren die Hamburger Kreativen unter dem Motto 'Macht Appetit auf Natur' die erste Kampagne für den Ulmer Produzenten von Nuss- und Trockenfruchtmischungen.

Werblich hatte das vor 170 Jahren gegründete Unternehmen bisher vor allem auf eine starke POS-Präsenz gesetzt. Unter dem Druck des wachsenden Wettbewerbs im Segment gesunder Snacks geht Seeberger nun in die Offensive: "Es war Zeit ein Statement zu setzen und unsere Markt-, Preis- und Qualitätsführerschaft zu unterstreichen", erklärt Marketingleiter Joachim Mann. Ziel ist es u.a., verschiedene Gelegenheitsverwender an die Marke heranzuführen - dafür wurden u.a. Zielgruppen wie "Foodies, Start-Uper und Brainsnacker" identifiziert.

Neuer Auftritt für die Marke

Diese sollen beispielsweise mit Print-Anzeigen in Special Interest-Magazinen zum Thema Kochen, Backen, Natur und Outdoor angesprochen werden, aber auch über verschiedene Werbeformate auf Instagram und Facebook. In allen größeren Städten wird es zudem OoH-Motive und Station-Videos geben. Für den Media-Mix zeichnet Wirkstoffmedia aus Stuttgart verantwortlich. Die technische Aussteuerung der Social Media-Inhalte erfolgt von Rocket X, ebenfalls aus Stuttgart. Die Arbeiten sind international sichtbar: Nach dem Roll-out in Deutschland in den kommenden Wochen folgen 2019 Frankreich und Russland.

Auch die Handelsmarketingstrategie und der Auftritt am Point of Sale sowie auf Messen wurde von Blood Actvertising überarbeitet. Zum Kampagnenstart präsentiert sich Seeberger zudem mit einem grundüberholten Markenauftritt. Dafür wurde die Website von Pluspol-Interactive aus Leipzig grundüberholt; die Herrenberger Agentur Roman Klis Design entwickelte ein neues Verpackungsdesign.

Blood Actvertising wurde 2013 von Norman Störl und Lars Kempin gegründet. Die Agentur arbeitet u. a. für die Deutsche Fernsehlotterie, Popp Feinkost und EWE und beschäftigt am Standort Hamburg derzeit 17 Mitarbeiter.