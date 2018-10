%%%Cocomore setzt für RaboDirect auf Insta neue Akzente %%%

Unter dem Motto "Growing a better world together" inszeniert die Frankfurter Digitalagentur Cocomore das gemeinnützige Engagement ihres Kunden RaboDirect beim Kampf gegen Lebensmittelverschwendung in einem neuen Instagram-Kanal. Die zur niederländischen Rabo-Gruppe gehörende Direktbank setzt sich zum Beispiel durch die Finanzierung von Foodsharing-Initiativen für eine bessere Verteilung von Ressourcen ein. Die genossenschaftliche Rabobank hat traditionell ein starkes Standbein in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsektor.

Die Kreativen von Cocomore, die den Social Media-Etat von RaboDirect bereits seit 2014 betreuen, haben nun ein neues Insta-Profil geschaffen, das die Bedeutung und Ersthaftigkeit des Themas Lebensmittelknappheit transportiert und sich inhaltlich vom Facebook-Auftritt des Kunden abhebt: "Mit Facebook bespielen wir einen Channel, der das Thema Sparen mit Ironie und einem Augenzwinkern kommuniziert", sagt Marc Kutschera, Vorstand bei Cocomore. Der neue Instagram-Kanal schaffe dagegen für 'Growing a better world together' einen eigenen, von Facebook abgekoppelten Raum, in dem die Projekte und das Engagement der Rabobank in der gewünschten Intensität dargestellt werden könnten.

Der Kanal passt zur neuen strategischen Linie der Bank, ihr genossenschaftliches Fundament sowie Sinn- und Haltungsfragen in Sachen Geldanlage stärker in den Fokus zu rücken. Dieses wird auch in der neuen Kampagne umgesetzt, die von der neuen kreativen Leadagentur von RaboDirect, Epic Berlin, stammt (mehr lesen bei nb).

"Das Bedürfnis der Anleger und Kunden wächst, mehr über die Verwendung ihrer Einlagen zu erfahren", erklärt Marc Schäfer, Chief Commercial Officer bei RaboDirect Deutschland, die Ausrichtung. Er verantwortet kundenseitig zusammen mit Sabine Reinert, Head of Marketing, den neuen Social Media Kanal.

Die Cocomore AG, die neben ihrem Büro in Frankfurt/M. auch in Köln und dem spanischen Sevilla präsent ist, betreut mit insgesamt 180 Mitarbeitern Kunden wie Nestlé, Procter & Gamble, Merz, Luxair und Tele Columbus.