%%%HD Plus betraut iCrossing mit seinem Online-Etat%%%

Die HD Plus GmbH, eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES, setzt in puncto Online-Strategie ab sofort auf die Münchner Digital-Agentur iCrossing. Das Unternehmen aus Unterföhring schrieb das Mandat aus. iCrossing wird HD Plus künftig bei der Planung, Einrichtung und Ausführung aller Maßnahmen für die bezahlte Suche, Paid Social & Programmatic Advertising sowie Amazon Marketing Services unterstützen.

Anika Köpping, Leiterin Marketing bei HD Plus, sagt: "Wir haben viele spannende Projekte vor uns, die wir gemeinsam mit iCrossing auch im Onlinekontext zu einem Erfolg führen werden."

Die Aufgabe der Münchner Agentur ist es ab sofort, die HD Plus-Produkte zu vermarkten. Besonderes Augenmerk gilt der Entwicklung und Kreation von Design-Inhalten, die die Aussteuerung über alle Performance-Kanäle effektiver gestaltet. Zusätzlich ist iCrossing für die Beratung, das Auditing und Weiterentwicklung der SEO (Suchmaschinenoptimierung)-Strategie sowie dazugehörige Maßnahmen verantwortlich.

"Wir sind mehr als glücklich, mit HD Plus ein Unternehmen gewonnen zu haben, das sowohl durch ansprechende Produkte, als auch ein motiviertes Team überzeugt", sagt Dirk Thum, Geschäftsführer der iCrossing GmbH. "Unser Ansatz basiert auf Kompetenz, Vertrauen, Mut und Innovationsgeist. Wir freuen uns sehr, dass die Verantwortlichen bei HD Plus das erkannt haben und wir den Zuschlag erhalten haben."

HD PLUS wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD – neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie zwei Ultra HD-Sender.