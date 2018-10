%%%Hamburger Hochbahn engagiert Fluent als neue Media-Agentur %%%

Der Agenturpool der Hamburger Hochbahn AG ist komplett. Bei der europaweiten Ausschreibung für eine neue Off- und Online Media-Agentur hat sich das Nahverkehrsunternehmen für Fluent entschieden. Die ortsansässige Agentur soll sich vor allem um die Bewerbung des Mobilitätsangebotes 'switchh' kümmern.

Die Plattform soll vollständige und nachhaltige Mobilität in Hamburg ermöglichen sowie komfortablen Zugang zu vernetzten Mobilitätsangeboten (ÖPNV, Pool-, Ride-, Car- und Bikesharing) in Hamburg bieten. Die Funktionalitäten sowie der Zugang für Endverbraucher sollen dabei den "State Of The Art" in Sachen digitaler Verfügbarkeit und User Experience neu definieren. Zu den Aufgaben von Fluent werden daher u.a. die strategische Beratung, die Media-Planung und der gesamte Media-Einkauf mit dem Fokus auf Außenwerbung, Online und Social Media gehören. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und startet zeitnah.

"Wir haben eine Agentur gesucht, die für uns eine hocheffiziente Touchpoint-Strategie entwickelt, die das Angebot zielgruppenadäquat und u.a. mit hoher OoH-, Digital- und Social-Präsenz vermarktet", begründet Christina Becker, Bereichsleiterin Marketing, Hamburger Hochbahn AG, ihre Entscheidung für Fluent. Die Hamburger Hochbahn AG ist ein nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen organisiertes und geführtes Unternehmen, das sich im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg befindet. Mit über 5.000 Beschäftigten befördert die Hochbahn mit ihrem Fahrzeugpark aus U-Bahnen, Bussen und Fähren rund 1,2 Millionen Fahrgäste täglich und ist nach eigenen Angaben das zweitgrößte Nahverkehrsunternehmen Deutschlands.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ein so spannendes und innovatives Projekt begleiten dürfen und sich die Hochbahn für unser Agenturkonzept entschieden hat. Das wir darüber hinaus einen Beitrag zu besseren Mobilität und mehr Nachhaltigkeit in unser Heimatstadt Hamburg leisten können, ist ein schöner weiterer Aspekt", so Agenturchef Andreas Bahr. Das interdisziplinäre Fluent Team führt Fluent-Vorstand Andreas Bahr zusammen mit Stefanie Hahn, Director Media & Communications. Fluent wurde vor fünf Jahren gegründet und beschäftigt heute knapp 40 Mitarbeiter. Fluent bietet Strategie, Kommunikation und Media für alle digitalen und analogen Medien aus einer Hand an. Die Agentur betreut neben der Hamburger Hochbahn Kunden wie ARAG, AIDA Cruises, Aldi, Allos Hof-Manufaktur Berenberg, DocMorris, Dominos Pizza, dyson, Göbber, Hardenberg, Lanserhof, Lichtblick, Sixt, Veltins und Wempe.