%%%DB Systel hebt mit RCKT neue Start-ups aufs Gleis%%%

Die Berliner Digitalberatung RCKT unterstützt die Deutsche Bahn in einer neuen Runde des konzerneigenen Accelerator-Programms bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle: In zehn Wochen werden die Innovationsberater die Teilnehmer des Accelerator-Programms von der Produktidee über Zielgruppen- und Marktanalyse bis hin zum fertigen Businessmodell und einem erlebbaren Prototypen coachen. Abschließend präsentieren die DB-Gründer beim Demo-Day am 29.11.2018 ihre weiterentwickelte Idee einem öffentlichen Publikum.

Die Deutsche Bahn hatte bereits 2007 die Einheit DB Systel als Digitalpartner und Innovationshub für alle Konzerngesellschaften gegründet. Schon bei der Entwicklung des Accelerator-Programms im sogenannten "Skylab" war RCKT NEXT, die Innovation Unit der zu Rocket Internet gehörenden Digitalberatung, maßgeblich beteiligt.



Das Lab leiste einen wesentlichen Beitrag dazu, die digitale Transformation der Deutschen Bahn voranzutreiben, erklärt Ulf Resmer, Leiter des Skydeck Accelerators bei der DB Systel. "Wir befähigen unsere Mitarbeiter, groß zu denken, technologische Innovationen zu entwickeln und damit die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten. Nach dem Erfolg der letzten drei Accelerator-Durchgänge, sind wir gespannt, wie die Mitarbeiter ihre Ideen und Produktlösungen mit Hilfe unseres erprobten Programms weiterentwickeln werden."



RCKT wurde 2015 zusammen mit der Rocket Internet SE gegründet und wird vom Gründer-Team Nils Seger, Lisa Teicher und Karolin Hewelt geleitet. Aktuell arbeitet die Beratung mit einem Team aus rund 50 Mitarbeitern und einem Netzwerk aus über 200 Experten.