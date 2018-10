%%%Virtue entwickelt Social Content-Kampagne für Medizintechniker Ottobock%%%

Die zum Medienunternehmen Vice gehörende Kommunikationsagentur Virtue baut ihre Aktivitäten im HealthCare-Segment aus: Für ihren Kunden Ottobock, ein Unternehmen der Otto Bock Holding aus Duderstadt, entwickelten die Berliner Kreativen eine Testimonial-Kampagne, die u.a. über die Medien des Vice-Networks ausgespielt wird.

Aufgabe war es, den Launch der neuen computergesteuerten Orthese C-Brace zu unterstützen. Dafür produzierte Virtue Videos und Fotos im Dokumentarstil, die auf berührende Weise die Geschichten von drei Testimonials inszenieren: Hannah, Wolfgang und Melvin zeigen, wie es trotz Lähmung möglich ist, eigene Pfade einzuschlagen und ins aktive Leben zurückzukehren. Die Kampagne läuft auf den Facebook-, Instagram- und YouTube-Kanälen von Ottobock in Deutschland und den USA. Flankiert wird sie durch Anzeigen, die auf Vice-eigenen Kanälen in den USA und Deutschland publiziert werden.

Auf Kundenseite verantwortet Janett Klaus, Head of Marketing Service bei Ottobock, die Maßnahmen. Im weiteren Kampagnen-Verlauf sind Advertorials mit Bloggern aus dem Vice Distribution-Netzwerk geplant.

Die Agentur und das Medizintechnik-Unternehmen arbeiten seit einem Jahr zusammen. Virtue wurde 2006 gegründet, hat ihren Hauptsitz in New York und 25 Büros weltweit, u.a. in Berlin, Wien und Zürich. Als General Manager von Virtue Deutschland zeichnet Stefan Häckel. Zu den Kanälen der jungen Medienmarke Vice zählen News-Apps, Websites, Social Media-Accounts und Magazine in verschiedenen Ländern.