Studie: Werbemarkt für süße Brotaufstriche wächst



Werbekonzentration: Drei Topwerber halten 79 Prozent Anteil am Werbemarkt (Foto: research tools)

Die Hersteller süßer Brotaufstriche investieren mehr in Werbung: Das Volumen beziffert sich im Analysezeitraum von September 2017 bis August 2018 auf 62 Millionen Euro – 40 Prozent mehr als im vorigen Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt die 'Werbemarktanalyse Süße Brotaufstriche 2018' des Marktforschungsinstituts research tools aus Esslingen am Neckar. Darin wurden die Spendings der Brotaufstrich-Marken in Deutschland untersucht. Die Analyse bezieht sich dabei auf die Teilmärkte Honig, Marmelade/ Konfitüre und Nuss-Nougat-Cremes.



Die drei Marken Nutella, Schwartau sowie die neue Fruchtaufstrich-Marke Glück haben mit 79 Prozent den größten Anteil am gesamten Werbemarkt. Insgesamt werben acht Marken mit einem Volumen von über einer Million Euro für süße Brotaufstriche, sieben davon mit steigenden Ausgaben.



Nuss-Nougat-Cremes stellen dank Nutella den volumenstärksten Teilmarkt dar. Hier sind die Ausgaben im Vergleich zu 2017 um 10 Prozent gestiegen. Im Honig-Bereich beeinflussen die Werbeausgaben von Langnese das Volumen maßgeblich. Der Teilmarkt der Marmeladen/ Konfitüren befindet sich im Aufschwung: Die Werbeaktivitäten haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt und liegen nun bei 24 Millionen Euro.



Hinsichtlich der Medien-Konzentration zeigt die Studie, dass das Fernsehen mit einem Anteil von 93 Prozent das bevorzugte Medium ist. Hier werben vor allem Hersteller konventioneller Produkte – Bio-Erzeuger oder Imkereien haben ein kleineres Budget zur Verfügung und bevorzugen Printmedien für ihre Werbemaßnahmen. Pro Monat werben im Durchschnitt zwölf Marken für süße Brotaufstriche.