%%%Ray Sono eröffnet neue Dependancen in Frankfurt und Berlin%%%

Die Münchner Digital-Agentur Ray Sono ist mit zwei neuen Dependancen in Frankfurt und Berlin auf Expansionskurs. Das Büro in der Hauptstadt soll der Agentur dabei künftig als Innovation Hub dienen: Auf über 400 Quadratmetern Fläche entwickeln die Digital-Experten gemeinsam mit Kunden u.a. auf Basis von Design Thinking-Methoden neue Produkte und Services. Für die Standortleitung zeichnet Sebastian Krüger verantwortlich. Krüger ist seit eineinhalb Jahren Managing Partner von Ray Sono und war davor Vice-President futureLAB & TV 3.0 der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH.

"Mit den neuen Flächen in Berlin stärken wir einerseits unsere Kernkompetenzen und erweitern gleichzeitig unser Service-Spektrum", so Krüger. "Für Unternehmen ist es nicht nur Wettbewerbs- sondern mittlerweile Existenzfaktor, sich mit smarten digitalen Produkten weiterzuentwickeln."

Das Frankfurter Büro leitet im ersten Schritt Nicolas Escherich, Vorstand der Ray Sono AG. Den Verantwortungsbereich übernimmt Escherich in Personalunion zu seinen bisherigen Aufgaben – so ist der 44-jährige u.a. für die Betreuung von Key Accounts wie BMW, Brita, Deutsche Bahn, Deutsche Bank und McDonald’s verantwortlich. Künftig wird von Frankfurt aus u.a. die Deutsche Bahn AG verstärkt betreut. Zudem soll in der Region das Neugeschäft forciert werden.

"Nach dem Einstieg des Technikkonzerns Voith im vergangenen Jahr zünden wir nun die nächste Stufe und ermöglichen hierbei eine optimale Vor-Ort-Betreuung in den wesentlichen Ballungsräumen", sagt Escherich.

Die Ray Sono AG hat mehr als 240 Beschäftugte und betreut Unternehmen wie Austrian Airlines, MAN, Miles & More, Linde und Voith in den Bereichen digitale Kommunikation und Interaktion.