%%%GWA Effie 2018: thjnk streicht rund ein Viertel der 15 Silber Awards ein%%%

Nachdem die Bronze-Sieger bei den GWA Effie Awards 2018 bereits Anfang Oktober feststanden, sind nun auch die Silber-Preisträger bekannt. Insgesamt werden in diesem Jahr 15 silberne Effie-Trophäen vergeben. Vier Silber-Gewinner setzten sich in der Kategorie New New durch. Drei Mal Silber gibt es in der Kategorie Brand Campaign und jeweils zwei Preisträger bei Activation und Brand Experience. Die großen Mehrfach-Abräumer sind thjnk und Jung von Matt.

Die Agentur thjnk sicherte sich gleich vier Mal Silber und zwar mit der Aktivierungskampagne 'Ostercountdown' für McDonalds sowie mit dem Kunden Ikea für die Markenkampagne 'Auf alles eingerichtet'. In der Kategorie New New wird thjnk für 'Glück hat, wer Glück hat' für den Marmeladenhersteller Glück sowie 'Du bist Zucker' für Rewe ausgezeichnet.

Jung von Matt wird zwei Mal mit Silber prämiert – zum einen für die Aktivierungskampagne für 'Sparkasse – Entscheiden ist einfach. Nicht! Doch!'. Mit der Einführung von 'MAN TGE – Der Truck unter den Vans' gewinnt die Agentur einen silbernen GWA B2B Effie.

Außerdem gehören antoni garage mit 'Mercedes-Benz Compact Cars 'Grow up'' (Kategorie: Brand Campaign), Castenow Communications mit der YouTube-Serie 'Mali – Der Auslandseinsatz der Bundeswehr' (Kategorie: Brand Experience) und Das Hochhaus mit 'WERDE FC' für den 1. FC Köln (Kategorie Customer Value) zu den Silber-Gewinnern. Scholz & Friends werden für die Kampagne 'Perspektiven der Betroffenheit' für die Initiative Runter vom Gas in der Kategorie Doing Good und Ogilvy Germany für 'Fanta X You 'SnapPoster' in der Kategorie Media ausgezeichnet.

Jeweils einen silbernen GWA Health Effie erhalten WEFRA und Mediaplus für die Markenkampagne 'Dr. Schwabe Umckaloabo Radio Campaign' und Serviceplan Health & Life für die Einführung von 'HEXAL'. Außerdem setzten sich Damm & Bierbaum mit der Brand Experience 'Buderus – Heizsysteme der Zukunft' und RTS Rieger Team mit dem Comeback von Zuse Hüller Hille 'Well know brand, unknown possibilities' beim GWA B2B Effie durch.

Erstmals hatten drei Hauptjurys mit jeweils einer nicht stimmberechtigen Doppelspitze aus Unternehmens- und Agenturexperten alle Finalisten begutachtet und die Sieger bestimmt. Beim GWA Effie im B2C-Bereich hatten in diesem Jahr Heiko Klauer, Chief Marketing Officer Ikea Deutschland, und Larissa Pohl, Wunderman, den Vorsitz. Zur Hauptjury beim GWA B2B Effie gehörten Claudia Poitzsch, Director Corporate Branding bei Schaeffler Technologies, und GWA Vorstand Jörg Dambacher von der Agentur RTS Rieger Team. Beim GWA Health Effie waren Sophie Gaedtke von Aristo Pharma sowie GWA Vorstand Wolfgang Pachali von WEFRA die Juryvorsitzenden.

Alle Gewinner werden bei der GWA Effie Gala am 8. November 2018 in Frankfurt ausgezeichnet. Die diesjährigen Gold-Gewinner geben beim GWA Effie Kongress 2018 tagsüber am 8. November im Westhafen Pier Frankfurt Einblicke in die ausgezeichneten Kommunikationsmaßnahmen und stehen dort im Wettbewerb um den Grand Effie, der von einer Grand Jury am gleichen Tag vergeben wird. Sophie Kleber von der internationalen Experience Agentur Huge hält eine Keynote zum Thema 'Digital disruption is the best thing that ever happened to you'. Außerdem präsentieren GWA, McKinsey und BBDO die Studie 'Die wahren Werbetreiber – Erfolgsmuster der besten deutschen Kampagnen der letzten zehn Jahre'. Erstmals wurde darin anhand von 120 prämierten Effie-Cases der letzten zehn Jahre der Frage nachgegangen, ob und welche Kriterien zum nachweislichen Erfolg im Marketing beitragen.