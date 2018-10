%%%Bastian Schweinsteiger klärt über die Spielregeln beim Automatenspiel auf %%%

Die Hamburger Kreativen von Los & Co - der deutschen Dependance der gleichnamigen norwegischen Agentur in Oslo - haben für den Verband der Deutschen Automatenwirtschaft (DAW e.V.) eine neue Aufklärungskampagne entwickelt, die mit Hilfe eines prominenten Testimonials "Fünf Regeln für ein faires Spiel" kommuniziert: Fußballer Bastian Schweinsteiger tritt zusammen mit Mitarbeitern der Automatenbranche, die ebenfalls "Gesichter" der Kampagne fungieren, für ein geregeltes Glücksspiel ein. Die Regeln wie u.a. Jugendschutz, Alkoholverbot und geschultes Personal an den Spielstätten, werden im ersten vierwöchigen Flight in Spots und auf Ooh-Motiven transportiert. Die Mediaplanung verantwortet ebenfalls Los & Co, zusammen mit der Strategieagentur des Verbands, Elephantlogic aus Berlin.

Mit der Kampagne will der Verband, der die Interessen von rund 5.000 Unternehmen vertritt, im wachsenden Wettbewerb mit illegalen Marktteilnehmern seine Positionierung als Qualitätsanbieter stärken. "Nur wenn der Verbraucher die Regeln kennt, kann er die legalen von den illegalen Angeboten unterscheiden", erklärt Georg Stecker, Vorstandssprecher des DAW, zum Start der Kampagne. Man wolle "das legale Glücksspiel stärken, um das illegale zu schwächen", ergänzt Thomas Knollmann, Leiter Presse und Kommunikation des Verbands.

Die im DAW organisierte Automatenwirtschaft umfasst bundesweit über 290.000 Spielgeräte in gastronomischen Betrieben sowie in Spielhallen. 2017 generierte die Branche an den Geldspielgeräten einen Gesamtumsatz von netto rund 6,017 Milliarden Euro.