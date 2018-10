%%%Galaxus kommt nach Deutschland%%%



Das deutsche Headquarter von Galaxus befindet sich in Hamburg (Foto: Thomas Kunz)

Der Schweizer Online-Shop Galaxus mit Zentrale in Zürich expandiert nach Deutschland: Im vierten Quartal 2018 soll der Online-Händler hierzulande an den Start gehen. Kurz vor dem geplanten Markteintritt haben die Mitarbeiter das neue Headquarter im Hamburger Stadtteil Ottensen bezogen. Das Team in der Hansestadt wird mit gut zehn Mitarbeitern an den Start gehen, das in den Bereichen Marketing, Geschäftsentwicklung und Einkauf arbeitet. Wachstum ist eingeplant: Das Büro ist auf 40 Arbeitsplätze ausgelegt.



"Für Hamburg haben wir uns hauptsächlich wegen der Rekrutierung entschieden", sagt Frank Hasselmann, Geschäftsführer von Galaxus Deutschland. "Die Stadt ist für Spezialisten aus den Bereichen E-Commerce und Medien enorm attraktiv, davon wollen wir profitieren."



Zum Launch werden die Mitarbeiter in Hamburg noch aus der Schweiz unterstützt. Dort sitzen der Mutterkonzern Digitec Galaxus und die Markenschwester digitec.



