CosmosDirekt und Leagas Delaney inszenieren 'Echte Auto-Liebe'



Cosmos Direkt bewirbt die "Auto-Liebe" im TV und in OoH-Medien (Foto: Leagas Delaney)

Der Deutschen liebstes Kind ist das Auto – frei nach diesem Gedanken lanciert CosmosDirekt eine TV-Kampagne zum Thema Auto-Liebe. Dafür beauftragte der Direktversicherer der Generali mit Sitz in Saarbrücken die Agentur Leagas Delaney aus Hamburg. Kern der Kampagne ist ein 24-Sekünder, der seit dem 14. Oktober im Fernsehen zu sehen ist. Die Geschichten rund um das Thema Auto-Liebe werden auch im Web und den sozialen Medien von CosmosDirekt weitererzählt.

Im Mittelpunkt steht die Liebe der Menschen zu ihren Autos. Diese wird in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck gebracht, wobei CosmosDirekt sich als beste Versicherungs-Lösung für die vierrädrigen Lieblinge darstellt. Die Idee und Umsetzung entwickelte das Leagas Delaney-Team unter der Führung von Creativ Direktor Simon Huke und Beratungsgeschäftsführer Axel Käser. Beim Kunden lag die Verantwortung für das Projekt beim Leiter für Marketing-Strategie und -Steuerung, Dr. Jonas Bastian, sowie den Media- und Marken-Verantwortlichen Ronkala-Maria Noack und Michael Pflesser.

Dr. Bastian sagt: "Mit der neuen Kampagne möchten wir noch stärker den Nutzen unserer Marke über emotionale Geschichten vermitteln. Denn was wir lieben, verdient den besten Schutz." Axel Käser ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir auch in einer so komplexen Kategorie zeigen können, dass erfolgreiche Kommunikation und nachhaltiges Brand-Building Hand in Hand gehen können."

CosmosDirekt hat mehr als 1,8 Millionen Kunden und gehört zur Generali. In Deutschland ist die Versicherungsgruppe mit 16 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 13 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören neben CosmosDirekt auch die Generali Versicherungen, AachenMünchener, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.

Leagas Delaney Hamburg, 2000 gegründet, hat rund 40 Beschäftigte. Die Agentur ist Teil der internationalen Agenturfamilie mit Standorten in Mailand, Shanghai und L.A. Geführt wird die Agentur von Axel Käser (Beratungsgeschäftsführer) und Hermann Waterkamp (Gründer / Partner / CCO). Die Agentur ist inhabergeführt und unabhängig. Leagas Delaney Hamburg betreut u.a. Kerrygold, eismann, Fissler, Engagement Global / Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Banque de Luxembourg, BASF, Plant for the Planet, Brot für die Welt und Patek Philippe.