%%%Etatgewinn: Orca radelt weiter auf dem 'Radweg Deutsche Einheit'%%%

Die Berliner Agentur Orca Affairs sicherte sich den Auftrag, bis 2020 weiter gemeinsam mit dem Partnerdienstleister IT-Petrioli die digitale Kommunikation des Radweg Deutsche Einheit zu betreuen. Beim Aufsetzen des Projekts im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hatte Orca bereits die Konzeption der digitalen Komponenten verantwortet.

Der Radweg Deutsche Einheit führt durch sieben Bundesländer. Die knapp 1.100 km lange Strecke führt an mehr als 100 historischen Orten vorbei. Entlang der gesamten Route entstehen seit 2017 moderne Radstätten mit freiem WLAN, digitalen Touchpads, Elektroladesäulen und Solarzellentechnik.

Im Public Marketing-Sektor hat Orca in diesem Jahr bereits eine Employer Branding-Kampagne für die Bundespolizei realisiert. Die Gruppe baut zudem ihre Kompetenz in zukunftsträchtigen Themenfeldern aus: Gerade wurde eine spezialisisierte neue Einheit namens Orca Food an den Start gebracht (mehr lesen bei nb).

Orca ist ein Agenturverbund bestehend aus fünf unabhängigen und inhabergeführten Agenturen. An vier Standorten in Hamburg, Berlin, München und Bremen arbeiten über 70 Mitarbeiter.