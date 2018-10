%%%Initiative Chefsache sucht Kreativ-Agentur%%%

Statistiken zufolge gibt es in Deutschland zu wenige Frauen in Führungspositionen – so beträgt das Verhältnis von Männern zu Frauen in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen 11 zu 1. Die Initiative 'Chefsache. Wandel gestalten – für Frauen und Männer' nimmt sich der Aufgabe an, Chancen-Gerechtigkeit von Frauen und Männern zu erhöhen. Um selbst bekannter zu werden, hat das Netzwerk aus 26 deutschen Unternehmen eine integrierte Kampagne für 2019 ausgeschrieben.



Gesucht ist ein Kreativ-Partner, der die Content-Kommunikation vorantreibt und das Thema "Geschlechtergerechtigkeit in Führungspositionen" bei Business-Entscheiden und Talenten platziert. Die Kampagne soll klassische Werbung in Online und Print umfassen und auch in den sozialen Netzwerken laufen. Die Initiative ist in der Fachzielgruppe der Diversity-Beauftragten bereits bekannt, jetzt soll die Bekanntheit auch in der Zielgruppe der Unternehmer und Top-Manager gesteigert werden.



Die 2015 gegründete Initiative Chefsache hat sich zum Ziel gesetzt, einen gesellschaftlichen Wandel zu erzeugen, um den Anteil von Frauen im Management zu erhöhen. Unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel soll ein Umdenken in der Arbeitswelt erreicht werden. Zu den Angehörigen des Netzwerks zählen Geschäftsführungsmitglieder und Vorstände von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größe wie Bayer, Lufthansa und Telekom sowie Leiter wissenschaftlicher, sozialwirtschaftlicher und öffentlicher Institutionen wie der Aktion Mensch, Deutscher Caritasverband, Fraunhofer- oder Max-Planck-Gesellschaft.