%%%Jimdo etabliert Hasen-Charaktere in neuer Bewegtbild-Kampagne%%%



Jimdo bringt einen neuen TV-Spot mit animierten Hasen on air (Foto: Jimdo)

Der Website-Baukasten-Anbieter Jimdo aus Hamburg schiebt eine Bewegtbild-Kampagne an. Die Clips in 20 und 30 Sekunden Länge sind im TV und auf YouTube zu sehen. In den Filmen etabliert das Unternehmen die beiden Hasen-Figuren Jim und Do, die Kunden beim Bau ihrer Website unterstützen. Die beiden Charaktere sollen auch in Zukunft im TV und Online die Vorteile der Marke mit einem Augenzwinkern transportieren.

Bereits zu sehen ist der 20-Sekünder und seit Montag läuft der 30-Sekünder mit Julia und ihrem Yogastudio im TV. Weitere Episoden sollen folgen. Die Produktion brickbeach verantwortet die Regie (Linus Ewers & Max Leist), Character Development und Animation der Clips.

Jimdo hat die aktuelle Kommunikation ohne eine Agentur auf die Beine gestellt. Zuletzt hatte das Unternehmen noch auf FCB Hamburg gesetzt. Die Hanseaten waren in 2017 u.a. für eine TV-Kampagne verantwortlich.