%%%cyperfection gewinnt Digital-Lead-Mandat von Bad Heilbrunner Naturheilmittel %%%

Passend zum Herbst und der Erkältungszeit will sich der Hersteller von Arznei- und Gesundheitstees Bad Heilbrunner Naturheilmittel, Berlin, eine neue digitale Kommunikationsstrategie verpassen. Dazu kürt das Unternehmen die Ludwigshafener Digital-Agentur cyperfection zum neuen Digital-Stammbetreuer.

"Mit der neuen Digitalstrategie wollen wir unsere Marke für das interaktive Zeitalter weiter entwickeln und verjüngen", sagt Gunnar Heithecker, Leiter Marketing von Bad Heilbrunner Naturheilmittel. "Gerade mit unseren neuen, hoch innovativen Arzneitees im Stick wird es uns gemeinsam mit cyperfection gelingen, unsere Produkte auch für eine jüngere Zielgruppe noch interessanter zu machen. Als kompetenter Berater im digitalen Raum werden wir unser Angebot stärker emotionalisieren und als Teil eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses positionieren, um auch künftig weiter erfolgreich zu sein."

Kern dieser Emotionalisierung ist eine Content- und Social Media-Strategie, die ebenfalls aus der Feder von cyperfection stammt. Die Agentur setzt dabei auf verschiedene Maßnahmen, um Bad Heibrunner beim Endverbraucher als Experten, Freund und Helfer in Sachen Arznei- und Gesundheitstees zu positionieren – über alle Kanäle hinweg.

"Die digitale Neupositionierung einer so etablierten Marke wie Bad Heilbrunner ist eine spannende Aufgabe für uns", sagt David Link, Geschäftsleitung Creative & Beratung bei cyperfection. „Um die Ziele des Kunden zu erfüllen, werden wir sämtliche Aktionen an der User Journey ausrichten und so mehr Relevanz im Markt erzeugen."

Neben der Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co.KG betreut das 50-köpfige cyperfection-Team Unternehmen wie Merck, Philips und Roche.